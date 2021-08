Luchthaven Kandahar in Afghanistan getroffen door drie raketten

De luchthaven van Kandahar, een grote stad in het zuiden van Afghanistan, is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door drie raketten. Dat meldt het hoofd van de luchthaven van Kandahar, Massoud Pashtun. Een verantwoordelijke van de burgerluchtvaart in Kaboel bevestigde de inslagen.

Twee van de drie raketten hebben de landingsbaan beschadigd. Daardoor zijn alle vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd.

De luchthaven ligt in een buitenwijk van Kandahar, waar de Taliban en Afghaanse troepen al weken strijd leveren. De Taliban voeren al drie maanden een grootschalig offensief in Afghanistan. Vrijdag vielen de Taliban nog de kantoren van de Verenigde Naties aan in Herat. Daarbij kwam een Afghaanse politieagent om het leven en vielen verschillende gewonden.

