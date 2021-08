Ooit rijkste vrouw van Afrika moet 422 miljoen euro terugbetalen na fraude met aandelen

Isabel dos Santos, de dochter van de Angolese oud-president en rijkste vrouw van afrika, zou zich verrijkt hebben met Angolees staatsbezit. Dat heeft het Nederlands Arbitrage Instituut bepaald. En dus moet ze maar liefst 422 miljoen euro terugbetalen.

In 2006 zou dos Santos, met een vermogen van 3,5 miljard dollar, 422 miljoen euro aanaandelen in het Portugese olieconcern Galp illegaal verworven hebben. En dat moet ze nu teruggeven aan het staatsoliebedrijf Sonangol. Dat meldt Het Financieele Dagblad dat een kopie van de uitspraak in handen kreeg.

Zes procent van die aandelen zou ze verworven hebben via het investeringsvehikel Exem Energy, een postbusbedrijf dat geregistreerd is op een bedrijventerrein vlak bij de Nederlandse luchthaven Schiphol. Exem Energy leende daarvoor 75 miljoen dollar van Sonangol, maar dat geld werd nooit teruggegeven. Hoewel dos Santos altijd ontkende dat er zo’n transactie was gebeurd, blijkt nu dat haar handtekening op alle documenten staan van die transacties. Een transactie die ook nog eens vergemakkelijkt werd door haar vader die als staatshoofd van Angola de ‘lening’ gemakkelijker kon krijgen.

Door het vonnis is dos Santos het grootste deel van haar vermogen kwijt. Want in 2019 werd ze al veroordeeld door een rechtbank in Angola waardoor miljoenen andere tegoeden werden bevroren. In 2020 nam het gerecht in Portugal dan weer de beslissing om miljoenen in beslag te nemen. En daar stopt het niet want zowel in Nederland als in Portugal lopen nog strafonderzoeken naar de vrouw.