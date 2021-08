Kelderwoning in Sint-Gillis onbewoonbaar na brand

Brussel / Sint-Gillis - De brandweer van Brussel is afgelopen nacht moeten uitrukken voor een brand in een kelderwoning in Sint-Gillis. Door een sterke rookontwikkeling in het volledige gebouw moesten meerdere mensen geëvacueerd worden. De brand was snel onder controle, maar de kelderwoning is onbewoonbaar verklaard.

Na een oproep via het noodnummer 112 rukte de Brusselse brandweer rond 1 uur uit naar de Gustave Defnetstraat in Sint-Gillis. Bij aankomst troffen ze een volledig ontwikkelde brand aan in de kelderwoning van een huis met drie verdiepingen. De bewoners van het getroffen appartement waren al buiten, maar andere personen in de hoger gelegen verdiepingen zaten nog in het huis.

De brandweer moest nog vijf bewoners in veiligheid brengen. Twee van hen werden via de luchtladder geëvacueerd en drie anderen werden uitgerust met een reddingsmasker en naar buiten geloodst via de trappenhal.

Zelf vuur doven

Twee personen werden met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. De inwoner van de kelderwoning was het zwaarst getroffen, want hij had eerst zelf geprobeerd het vuur te doven. Hij verkeert niet in levensgevaar. Er werden twee autopompen, twee autoladders, drie ziekenwagens en een MUG-wagen ingezet.

Het zou gaan om een accidentele brand, waarvan de oorzaak nog later bepaald moet worden. Het appartement in de kelder is onbewoonbaar verklaard. De andere bewoners mochten na ventilatie en nazicht wel opnieuw hun woning betreden.