Vlaams minister Weyts werkt uitdoofbeleid voor kermispony’s uit

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een regeling uitgewerkt waardoor pony’s, paarden of paardachtigen niet langer moeten opdraven op kermissen, jaarmarkten en aanverwante evenementen. Houders van kermispony’s en aanverwanten krijgen tot 2023 de tijd om hun activiteiten stop te zetten. Dat meldt het kabinet van Weyts zondagochtend.

Op veel kermissen, jaarmarkten, festivals en soortgelijke evenementen kunnen mensen nog altijd een ritje maken op een pony of paard die rondjes draait in een carrousel, maakt Weyts zich sterk. “Deze dieren moeten monotoon ronddraaien op beperkte oppervlakte, omringd door drukte en luide muziek”, aldus de minister.

Om een einde te maken aan deze achterhaalde praktijk werkte Weyts een uitdoofbeleid uit. Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony’s, paarden of paardachtigen meer gebruikt worden in kermiscarrousels. Ter stopzetting van de activiteiten wordt een compensatieregeling voorzien en welke van de vier bestaande kermisponyhouders hun activiteiten tot eind 2022 wil voortzetten, moet zich verplicht registreren.

“Stap voor stap nemen we in Vlaanderen afscheid van achterhaalde gebruiken, die niet meer stroken met hoe we als Vlaamse samenleving nu naar dierenwelzijn kijken”, benadrukt de minister. “Geen onverdoofd slachten meer, geen blokstaarten meer, geen pelsdierkweek of dwangvoedering meer en dus ook geen kermispony’s meer. We hebben de verdomde plicht vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden.”