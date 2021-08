Juli was sombere maand met nieuw neerslagrecord

Juli 2021 was een sombere maand met een nieuw neerslagrecord. Voorts waren er 24 lentedagen en slechts 3 zomerdagen. Dat blijkt zondag uit het klimatologisch overzicht van het KMI.

In Ukkel scheen de zon in totaal slechts 170 uur en 9 minuten (normaal is dat 203 uur en 14 minuten). April (198 uur 38 minuten), mei (170 uur 31 minuten) en juni (201 uur 34 minuten) waren allemaal zonniger dan deze tweede zomermaand.

In totaal viel er in Ukkel de afgelopen maand niet minder dan 166,5 mm neerslag (normaal is dat 76,9 mm). Daarmee werd het vorige record ruim verbroken (133,8 mm in 2000). Het absolute record (metingen vanaf 1833) blijft staan op 1942 (196,5 mm). Deze hoeveelheid viel op 17 dagen (normaal is dat op 14,3 dagen).

LEES OOK. “Geen goed weer meer in augustus”: RTBF-weerman drukt hoop op beetje zomer de kop in, ook Vlaamse collega’s schetsen somber beeld (+)

In juli was er volgens het KMI geen enkele tropische dag. In Ukkel lagen de temperaturen het grootste deel van juli onder de respectievelijke normalen. Enkel van de 17de tot en met de 23ste was het een periode warmer dan gemiddeld. De enige 3 zomerdagen, als de maximumtemperatuur hoger is dan 25 graden Celsius, vielen dan ook tijdens deze korte periode.

Met deze temperaturen is het volgens het KMI niet verwonderlijk dat de gemiddelde temperatuur in Ukkel onder de normale waarde lag: 17,9 graden (normaal: 18,7 graden).

Er werden 24 lentedagen (maximum boven 20 graden), slechts 3 zomerdagen en geen enkele tropische dag (maximum boven 30 graden) geregistreerd. De vorige julimaand zonder tropische dagen dateert van 2017.

De hoogste temperatuur werd ook op de 18de juli gemeten. In Zele, Korbeek-Lo (Bierbeek) en Dilbeek steeg de temperatuur tot 28,4 graden. De laagste temperatuur, 5,3 graden, werd op de 21ste juli in Elsenborn (Bütgenbach) geregistreerd.