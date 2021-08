Dorpen in Turkse vakantieregio Bodrum geëvacueerd door bosbranden

Duizenden hulpverleners hebben voor de vijfde dag op rij zware bosbranden in Turkije bestreden. Zondagnacht werden verschillende dorpen in de vakantieregio Bodrum geëvacueerd, aldus burgemeester Ahmet Aras. Mensen werden onder meer met boten over zee in veiligheid gebracht, zei hij.

Zaterdagavond werden ook 100 Russische toeristen uit een oostelijke buitenwijk van Bodrum geëvacueerd, zo liet het Russische consulaat-generaal in Antalya weten. Ze zijn overgeplaatst naar nieuwe hotels. Een ander dorp in de provincie Antalya moest zondag ook worden ontruimd, zo meldde de omroep NTV.

Sinds woensdag heeft Turkije te maken met de ergste bosbranden in jaren. Minister van Bosbouw Bekir Pakdemirli zei zondag dat vijf van de oorspronkelijke honderd branden nog steeds woeden. Er zijn nog steeds brandhaarden in de zuidelijke en westelijke provincies Antalya en Mugla. Door de sterke wind worden de branden aangewakkerd en is het voor de brandweer moeilijk om de vlammen te bestrijden.

Volgens officiële cijfers hebben de branden tot nu toe ten minste zes mensenlevens geëist - vijf in Antalya en één in Marmaris. Honderden mensen raakten gewond.

LEES OOK. Vlamingen zijn getuige van drama’s in door bosbranden geteisterd Turkije: “Ik hoop dit nooit meer te zien” (+)

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezocht zaterdagavond de getroffen gebieden. Hij verzekerde de slachtoffers dat er snel hulp zal komen. Zo zijn er dankzij de hulp van Rusland, Iran en Oekraïne extra blusvliegtuigen ingezet. Naast 16 blusvliegtuigen zijn volgens Erdogan ook 45 blushelikopters, drones en duizenden hulpverleners ingezet. De Turkse regering krijgt heel wat kritiek over zich omdat het zelf geen operationele blusvliegtuigen heeft.

Volgens de president werd een brand in Marmaris veroorzaakt door kinderen. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de andere branden. Daarbij wordt brandstichting niet uitgesloten.

Turkije lijdt momenteel onder een hittegolf. Ook voor de komende dagen worden in de getroffen regio’s temperaturen van meer dan 40 graden Celsius voorspeld.