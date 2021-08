Italië bestrijdt 800 brandhaarden

Italië heeft dit weekend meer dan 800 brandhaarden geregistreerd, voornamelijk in het zuiden van het land. Dat meldt de Italiaanse brandweer op Twitter.

“In de afgelopen 24 uur hebben brandweerlieden meer dan 800 interventies uitgevoerd: 250 in Sicilië, 130 in Apulië en Calabrië, 90 in Lazio en 70 in Campania”, klinkt het.

Italië is de afgelopen dagen getroffen door een grote hittegolf met temperaturen tot 40 graden in Puglia en 39 graden in Sicilië. De hitte en het gebrek aan regen hebben geleid tot talrijke branden, waarvan er één eind vorige week meer dan 20.000 hectare bos, olijfgaarden en gewassen verwoestte in de regio Oristano in het westen van Sardinië. Volgens de autoriteiten zijn sommige branden aangestoken.

Terwijl het zuiden het land brandt, krijgt het noorden te maken met zware onweers- en hagelbuien.

