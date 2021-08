Meer dan 400 migranten vannacht gered op Middellandse Zee

Meer dan 400 migranten die aan boord zaten van een houten boot zijn in de nacht van zaterdag op zondag door drie ngo’s gered op de Middellandse Zee. Eerder dit weekend werden al 200 migranten in nood opgepikt, meldt SOS Mediterranee.

De redding in internationale wateren was levensgevaarlijk en duurde tot in de vroege ochtend, zegt de ngo. Er namen drie boten aan deel, de Sea-Watch 3 van de ngo Sea-Watch, de Nadir van de ngo ResQship en de Ocean Viking van SOS Mediterranee.

Vijfde keer

Voor de Ocean Viking was het al de vijfde reddingsoperatie dit weekend. Het schip, dat bij diverse acties voor de kust van Libië al 196 mensen had opgevangen, heeft nu 449 overlevenden aan boord. Zij zullen dezelfde zorg ontvangen als degenen die hun toevlucht hebben gezocht op de Sea-Watch 3, aldus SOS Méditerranée.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste helft van 2021 minstens 1.146 mensen om het leven gekomen toen ze via de Middellandse Zee probeerden in Europa te geraken.

SOS Méditerranée heeft naar eigen zeggen sinds februari 2016 al meer dan 30.000 mensen gered, eerst met de Aquarius en daarna met de Ocean Viking.