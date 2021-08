Twee Belgische wandelaars gered uit kloof na storm in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn twee Belgische toeristen in nood geraakt tijdens een storm. Ze moesten uit een kloof worden gered.

In Karinthië werden de 47-jarige Belg en zijn 16-jarige dochter zaterdagavond verrast door het snel stijgende water in de kloof van de Pirkachklamm. Ze stuurden een noodoproep uit en het reddingsteam trof de twee rond middernacht aan, zwaar onderkoeld en volledig doorweekt. De vakantiegangers, gekleed in korte broek en T-shirt, werden langs een pad naar de vallei geleid.

Op verschillende plaatsen in het land waren er problemen. Zo moesten in Stiermarken wegen afgesloten worden na modderstromen. In Neder-Oostenrijk hebben regen, hagel en stormwinden tot overstromingen geleid.