Voorlopig geen witte mars voor jongeman die overleed na interventie van politie in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - De witte mars voor Mounir, de 26-jarige jongeman die vorige donderdag na een interventie door de politie is overleden, gaat vandaag/zondag niet door. Dat meldt VTM Nieuws en wordt bevestigd door de politie Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).

De familie wilde de mars houden ter nagedachtenis van de jongeman, maar die is nu geannuleerd. Mogelijk vindt er nog een mars plaats in de komende dagen. Van een specifieke datum is nog geen sprake.

Na het overlijden van de jongeman door een hartstilstand stelde zijn familie meteen dat er meer aan de hand was. Het Brussels parket heeft al een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de politie-interventie en het overlijden.

Naakte man

Volgens het parket werd in de nacht van woensdag op donderdag een politiepatrouille uitgestuurd nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. Na aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij donderdag in de late namiddag. Een autopsie moet nu meer duidelijkheid brengen.

Verschillende media melden dat de familie van de overleden Mounir zich burgerlijke partij zal stellen in het dossier.