Flandriaboot vaart tegen de kade, twee passagiers gewond

Antwerpen - In het Hansadok in de Antwerpse haven is zondagmiddag een toeristenboot van rederij Flandria tegen de kade gebotst. Bij het ongeval raakten twee passagiers lichtgewond. Dat bevestigt de Antwerpse brandweer. Alle inzittenden konden daarna veilig aan wal worden gebracht.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurde, maar de boot voer tegen de kade en daarbij raakten twee opvarenden gewond. Alle passagiers konden meteen na de aanvaring de boot verlaten en werden in veiligheid gebracht op de kade.

Er wordt nog bekeken hoe groot de schade aan het schip is en of de boot nog kan varen of niet.