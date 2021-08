Taliban rukt op in Afghanistan: tienduizenden op de vlucht

Tienduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen nu de Taliban zijn positie in het land versterkt. Onder andere de luchthaven van Kandahar in het zuiden werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door drie raketten. In het westen bij Herat zijn bedrijven zich aan het beveiligen tegen een eventuele inval. “Humanitaire crisis dreigt”, aldus de Verenigde Naties.

De luchthaven die getroffen werd vannacht ligt in een buitenwijk van Kandahar, waar de Taliban en Afghaanse troepen al weken strijd leveren. De Taliban zijn al drie maanden bezig met een grootschalig offensief in het land. Vrijdag nog vielen ze de kantoren van de Verenigde Naties aan in Herat. Daarbij kwam een Afghaanse politieagent om het leven en vielen verschillende gewonden. Ook deze luchthaven van Herat werd zo afgesloten. Niet ver van de stad konden journalisten zien hoe de Taliban een checkpoint oprichtte en zo de controle in de regio versterkte.

Bedrijven in Herat zijn dan ook volop in actie geschoten om belangrijke documenten te vrijwaren indien ze het volgende doelwit van de Taliban zouden zijn. “Mijn baas vroeg iedereen om belangrijke documenten mee naar huis te nemen. Ze hebben schrik dat de documenten in brand zouden gestoken worden of dat ze gebruikt zouden worden om werknemers te traceren”, vertelt een inwoner aan The Guardian.

330.000 op de vlucht

Sinds mei is de Taliban in de streek aan het oprukken. Eerst waren de meer landelijke gebieden aan de beurt, nu richten ze hun pijlen naar de steden.

Het nationale leger in Herat wordt versterkt door Amerikaanse bommenwerpers en door de troepen van provinciegouverneur en veteraan Ismail Khan. Maar die heeft kritiek op zijn eigen regering. Volgens hem beloofde de regering versterking om de Taliban het hoofd te bieden maar daar is momenteel nog niet veel van te zien, klinkt het.

Bewoners zijn daarom op de vlucht geslagen voor het geweld. Onder andere Haji Sakhi (68) heeft niet getwijfeld. “Twintig jaar geleden heb ik gezien hoe ze een vrouw uit haar huis sleurden en op straat de keel over sneden. Ik ben toen met mijn drie dochters gevlucht. Tien jaar later ben ik hier terug komen wonen. Nu zie ik dezelfde patronen terugkomen, alleen ga ik niet zo lang wachten om te vertrekken”, zegt de man aan The New York Times. Het gezin heeft een asielaanvraag in Turkije ingediend. “Ik ben niet bang om opnieuw te beginnen. Ik ben wel bang van de taliban.”

Volgens een schatting van de krant zijn er dit jaar al 330.000 Afghanen vertrokken door het oprukkende geweld. Ze komen terecht in tentenkampen. Maar zijn ook naar de steden getrokken waar de overheidstroepen nog de macht hebben. Andere hebben massaal asiel aangevraagd in andere landen. Zo’n 20.000 Afghanen die in dienst waren als tolk of chauffeur van het Amerikaanse leger dat er nu vertrokken is, vrezen er eveneens voor hun leven. Zij en hun familieleden mogen onder de omstandigheden asiel aanvragen in de States.

“Er dreigt een humanitaire crisis in Afghanistan”, zegt Babar Baloch, een woordvoerder van de Verenigde Naties.

