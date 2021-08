Donald Trump ontkent dat hij druk zette op minister om verkiezingen als ‘corrupt’ af te doen

Voormalig president Donald Trump wilde dat Jeffrey Rosen, Amerikaanse minister van justitie, publiekelijk zei dat de verkiezingen corrupt waren. Op deze manier wilde hij de overwinning van Joe Biden ongedaan maken. Het is tijdens een telefoongesprek met Rosen dat Trump zegt: “Zeg dat er fraude gepleegd is en laat de rest aan mij over.” Trump ontkent.

Van het opvallende telefoongesprek tussen Rosen en Trump werden notities gemaakt door Richard Donahue, de nummer twee in het ministerie van justitie. “Zeg dat de verkiezingen corrupt zijn. Laat dan de rest maar over aan mij en de republikeinse verkozenen”, waren de woorden van de toenmalige president. Ondanks het feit dat justitie en waarnemers geen fraude of illegale zaken konden vaststellen, wilde Trump dus toch dat ze dat publiekelijk zouden zeggen.

“Bedankt voor uw begrip dat het ministerie van Justitie niet zomaar met zijn vingers kan en zal knippen om de uitkomst van de verkiezingen te veranderen, zo werkt het niet”, antwoordde waarnemend minister van Justitie Jeffrey Rosen aan de Republikeinse miljardair. De notities van Donahue werden vrijgegeven naar aanleiding van het onderzoek naar de bestorming van het Witte Huis op 6 januari.

Trump zelf ontkent dat hij hiermee invloed wilde uitoefenen. Naar eigen zeggen wilde hij er net voor zorgen dat de democratie nageleefd zou worden. “De integriteit en eerlijkheid van de verkiezingen moesten verdedigd worden.”

