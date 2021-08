Feest met “meer dan tweehonderd aanwezigen” stilgelegd in Handelstraat

Antwerpen / Antwerpen 2018 - In de Handelstraat in Antwerpen is zondagochtend een groot feest stilgelegd door de politie. “Er waren meer dan tweehonderd aanwezigen”, zegt de Antwerpse politie.

Verschillende bewoners van de omgeving van de Handelstraat in Antwerpen-Noord belden zaterdagnacht en zondagochtend naar de politie met klachten over geluidsoverlast, afkomstig van een feestje. “We kregen verschillende meldingen en rond 4.30u werd duidelijk waar het geluid vandaan kwam”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Achter de gesloten rolluiken van een meubelwinkel in de straat bleek een groot feest bezig te zijn, met een professionele muziekinstallatie.

“Bij aankomst van de politie zijn ongeveer tweehonderd personen gaan lopen, langs alle kanten ontsnapten de aanwezigen”, aldus Migom. Er was sprake van mensen die over de daken wegvluchtten. “Een persoon raakte gewond nadat hij door een glazen deur of raam sprong”, zegt Migom.

De politie kon enkele tientallen aanwezigen identificeren, zij waren weggevlucht in Burgerwelzijn, een doodlopende zijstraat van de Handelstraat. “Zij zullen beboet worden”, zegt Migom. Ook de vermoedelijke organisator van het feest, een twintiger, werd geïdentificeerd. Het gaat volgens onze informatie over een familielid van de eigenaar van de winkel. Hij mag zich eveneens aan een boete verwachten.

Sinds de beperkende coronamaatregelen legde de politiezone Antwerpen het afgelopen anderhalf jaar geregeld feestjes stil. Met meer dan tweehonderd aanwezigen lijkt dit het grootste van dat soort feestjes.

In deze fase van de coronamaatregelen mogen gezinnen slechts acht personen binnen ontvangen. Indien het gaat om een banket of receptie gelden er geen beperkingen qua aantal maar gelden de regels die ook voor de horeca van toepassing zijn: iedereen moet aan een tafel met maximaal acht personen zitten, wie zich verplaatst, moet een mondmasker dragen, dansen is niet toegelaten en er geldt een sluitingsuur om 1 uur ‘s nachts.