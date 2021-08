Parket zoekt dader vluchtmisdrijf in Grâce-Hollogne waarbij fietser zwaargewond raakte

Het parket van Luik, afdeling Hoei, heeft zondag een opsporingsbericht laten verspreiden naar de dader van een ongeval met vluchtmisdrijf in Grâce-Hollogne waarbij een fietser zwaargewond raakte.

Het ongeval gebeurde op 23 juli omstreeks 7.45 uur, op de Chaussée de Liège. Een fietser werd er aangereden door een blauwe Volkswagen Golf, waarvan de bestuurder op de vlucht sloeg. Het parket vermoedt dat de wagen, met bouwjaar tussen 2004 en 2007, rechts vooraan de bumper beschadigd raakte door de botsing. Het parket roept garagisten of andere personen die informatie hebben over de wagen, of getuigen van de feiten, op om contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300.

Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.