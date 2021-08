Sky News Australië van YouTube verbannen na delen van fake news rond corona

YouTube heeft de Australische nieuwszender Sky News van zijn platform verbannen. De zender zou foutieve informatie over corona verspreid hebben en dat is tegen de regels van moederbedrijf Google. De ban zal zeven dagen van kracht zijn.

“Wij hebben een duidelijk beleid rond het verspreiden van verkeerde informatie over corona”, aldus YouTube in een statement. “De verspreiding van valse informatie kan zeer schadelijk zijn in de echte wereld en moet te allen tijde voorkomen worden.” Het platform maakte niet duidelijk welke video’s precies de regels overschreden. “Video’s die corona ontkennen of video’s die mensen aanmoedigen hydroxychloroquine of ivermectin te nemen tegen corona, zijn niet toegelaten. Video’s die kritiek uiten op het beleid en dat ook staven met gedegen argumenten, kunnen dan weer wel.”

Met 1,86 miljoen abonnees reikt de invloed van het kanaal veel verder dan louter Australië. Berichten die de pandemie ontkennen of de effectiviteit van vaccins in twijfel trekken, worden dan ook massaal gedeeld.

Sky News Australia is onderdeel van het mediaconglomeraat van Rupert Murdoch. Sky News zelf ontkent dat ze tegen de regels van YouTube zijn ingegaan. “Wij zijn voorstander van maatschappelijke discussies waar alle meningen aan bod komen. Dat is een kernwaarde van de democratie. We nemen onze taak als informatiebron ook zeer serieus.”

Het is niet de eerste keer dat Sky News door het stof moet. Twee weken geleden nog interviewde Alan Jones - een grote criticaster van de coronamaatregelen - parlementslid Craig Kelly. Daarin zei Jones dat de deltavariant helemaal niet gevaarlijk was en dat vaccins ons niet zouden helpen. De video werd verwijderd en Sky News excuseerde zich voor de uitspraken. Maar ze blijven wel achter Jones staan.