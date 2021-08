Opnieuw wateroverlast na hevige buien: centrum van Waals dorpje staat onder water

In Hautrage, een dorpje in Henegouwen, zijn zondag meerdere huizen onder water komen te staan door de hevige regenval.

Een deel van de regio Bergen-Borinage werd zondagnamiddag getroffen door zware regenval. De regen veroorzaakte overstromingen in Saint-Ghislain. Vooral het centrum van deelgemeente Hautrage is getroffen. Daar staan verschillende huizen en de sporthal onder water. “Deze plaats is vaak het slachtoffer van overstromingen”, reageert burgemeester Daniel Olivier van Saint-Ghislain.

In Luik zitten er ook nog 2.900 gezinnen zonder stroom. Dat maakte distributienetbeheerder Resa zondag bekend. Het bedrijf verwacht dat binnen enkele dagen de stroom overal hersteld kan zijn. Voor het gasnetwerk gaat het herstel een pak trager.

Door de overstromingen kwamen zo’n 41.500 klanten van Resa zonder stroom te zitten. Vandaag is die voor 93 procent van de gezinnen hersteld, zegt de distributienetbeheerder. Die verwacht dan ook dat binnen enkele dagen iedereen - op enkele uitzonderingen na - weer elektriciteit zal hebben.