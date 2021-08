Oostenrijks enfant terrible wacht Arthur Theate op: Bologna haalt Marko Arnautovic terug uit China

De Oostenrijkse international Marko Arnautovic (91 caps) keert na twee jaar bij het Chinese Sjanghai Port terug naar Europa. De 32-jarige aanvaller ondertekende een contract bij Bologna. Volgens Italiaanse media bedraagt de afkoopsom 3 miljoen euro. De kans is groot dat hij daar binnenkort Arthur Theate als ploegmaat krijgt, want die laatste zou op het punt staan om naar de Italiaanse eersteklasser te trekken.

LEES OOK. “KV Oostende vangt jackpot voor Arthur Theate”

Op het voorbije EK stootte Arnautovic met Oostenrijk door tot in de achtste finales. Daarin verloren de Oostenrijkers na verlengingen met 2-1 van Italië, dat zich uiteindelijk tot Europees kampioen zou kronen.

In 2019 verliet Arnautovic West Ham United voor een avontuur in China. Sjanghai Port telde toen 25 miljoen euro neer. In 39 wedstrijden was hij er goed voor 20 doelpunten. In 2009-2010 stond Arnautovic al eens in de Serie A onder contract bij Inter Milaan, maar daar kwam hij nauwelijks aan de bak. Verder trad hij aan voor Stoke City, Werder Bremen en Twente.