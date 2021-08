Londen noemt aanval op olietanker “doelbewuste” actie van Iran

De dodelijke aanval die donderdag werd uitgevoerd op een olietanker voor de kust van Oman was “zeer waarschijnlijk” een “doelbewuste” actie van Iran. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zondag verklaard.

De aanval op de olietanker werd door Iran “doelbewust, doelgericht en onwettig” uitgevoerd, zegt Raab. “Het Verenigd Koninkrijk roept Iran op om onmiddellijk een einde te maken aan acties die de regionale en internationale vrede en veiligheid in gevaar brengen.”

Bij de aanval op de olietanker Mercer Street kwamen een Britse beveiliger en een Roemeens bemanningslid om het leven.

Eerder had Israël al met een beschuldigende vinger naar het regime in Teheran verwezen. Het bestookte vaartuig was een Japans schip dat wordt beheerd door de Britse onderneming Zodiac Maritime. De Israëlische miljardair Ejal Ofer is de voorzitter van dat bedrijf.