Vader wil verdwijning dochter na 20 jaar heropenen: Louise zou op de ferry stappen in Oostende, maar kwam nooit aan

Een Britse vader wil de zaak naar de verdwijning van zijn dochter heropenen. Op de 20ste verjaardag van de verdwijning hoopt hij nieuwe tips te kunnen krijgen.

Het is twintig jaar geleden dat Louise Kerton (24) verdween. De vrouw bracht enkele weken door met haar verloofde bij haar toekomstige schoonfamilie in Duitsland nadat ze niet geslaagd was voor haar laatste jaar verpleegkunde. Ze zou vanuit Duitsland terugkeren naar Engeland door in Oostende de ferry naar Dover te nemen. De moeder van haar vriendje zette haar af aan het station van Aken op 30 juli 2001. Ergens op dat traject verdween Louise spoorloos. Het is zelfs niet zeker dat ze ooit Aken verliet.

Louises vriendje Peter Simon was al naar Dover gereisd om het een en ander in orde te maken in hun appartement. Hij wachtte haar op die 30ste juli. Toen ze niet van de ferry stapte, belde hij in paniek naar Louises zus. “Hij huilde. Hij schreeuwde dat ze wel dood moest zijn. Wij reageerden dat hij niet moest panikeren en dat ze wel op de volgende ferry zou zitten.”

Verdachten

De familie verdacht Simon, of zijn schizofrene broer Michael. Die laatste was al eens in verdenking gesteld voor de moord op een vrouw in Kent. Maar formeel zijn ze nooit in verdenking gesteld of zelfs maar ondervraagd, de familie weigerde namelijk mee te werken aan het onderzoek.

“Ik wil gewoon weten wat er met haar gebeurd is”, zegt haar vader, die met haar foto in het station van Oostende mensen bewust probeert te maken over de zaak. “Ik heb al die tijd hetzelfde gsm-nummer gehouden in de hoop iets van haar te horen. Hoe onmogelijk dat ook klinkt.”

Ook de privédetective die de ouders inhuurden, kon nooit opheldering brengen. Bij ons staat het opsporingsbericht voor Louise ook nog steeds online.