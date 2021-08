Pizza voor een prikje: Deliveroo en Uber geven korting voor gevaccineerde jongeren

In Groot-Brittannië worden alle middelen ingezet om de jongeren te overhalen tot vaccinatie. Ook Uber eats en Deliveroo springen nu op de kar en geven kortingen aan jongeren die zich laten vaccineren.

De vaccinatie bij de jongeren onder de 30 jaar loopt maar stroef. Twee derde liet een prik zetten, ten opzichte van de 88 procent in de andere leeftijdscategorieën. Meer dan 3 miljoen 18 tot 30-jarigen Britten blijven dus voorlopig niet gevaccineerd.

Daarom gooit premier Boris Johnson alles in de strijd om deze leeftijdscategorie toch te overtuigen. Een samenwerking met Uber, Deliveroo maar ook Bolt moeten jongeren aansporen om zich toch te laten vaccineren. De jongeren zullen bestookt worden met berichtjes en zullen ook korting krijgen als ze gevaccineerd zijn.

Ondertussen open er in het Verenigd Koninkrijk ook meer en meer pop-up locaties om een vaccin te krijgen. Zo is duidelijk geworden dat jongeren minder geneigd zijn een afspraak te maken in een vaccinatiecentrum maar dat ze wel binnenlopen in een pop-up locatie wanneer het hen uitkomt.

De besmettingscijfer in het VK blijven ondertussen wel de goede kant op gaan.