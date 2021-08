Litouwen roept EU-landen op tot solidariteit over toestroom migranten uit Wit-Rusland

De Litouwse president Gitanas Nauseda heeft de andere EU-landen opgeroepen tot een solidaire aanpak van het migratieprobleem in het land. Litouwen wordt geconfronteerd met een sterke stijging van de illegale migratie vanuit Wit-Rusland. Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson gaat maandag naar het Baltische land voor crisisoverleg.

“De bescherming van de buitengrenzen van de EU is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle lidstaten”, zo staat in een brief die Nauseda en de Sloveense premier Janez Jansa aan de EU-leiders hebben gericht. Slovenië voert momenteel het roterend voorzitterschap van de EU uit.

Litouwen bevindt zich in een moeilijke situatie, zo wordt in de brief benadrukt. Het land is onvoldoende uitgerust om zijn grens met Wit-Rusland te beschermen en te bewaken.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft er verschillende keren mee gedreigd om migranten uit conflictgebieden - zoals Irak, Afghanistan en Syrië - vrije doorgang richting Europa te geven. Hij reageert daarmee op de sancties die de EU aan Minsk hebben opgelegd wegens de onderdrukking van het straatprotest, na de gecontesteerde verkiezingen van augustus vorig jaar.

Litouwen, dat een 680 kilometer lange grens met Wit-Rusland deelt, wordt het zwaarst getroffen door die vergeldingsactie. De voorbije weken hebben honderden migranten illegaal de grens overgestoken. Volgens officiële cijfers ging het in juli alleen al om meer dan 2.000 mensen. De meesten onder hen hebben intussen asiel aangevraagd in Litouwen.

Nauseda en Jansa spreken in hun brief over “het gebruik van illegale migratie als wapen”.

Vanwege de toestroom van migranten heeft Litouwen zijn asielwetgeving al aangescherpt. Het land is ook begonnen met de bouw van een hek aan de grens, maar door een tekort aan prikkeldraad is de bouw daarvan stopgezet.

De afgelopen weken heeft het EU-grensagentschap Frontex al extra grenswachten en uitrusting naar het Baltische land gestuurd. EU-commissaris Ylva Johansson gaat maandag in Vilnius samen met onder meer de Litouwse premier Ingrida Simonyte bespreken welke bijkomende maatregelen er nog nodig zijn.