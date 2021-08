Kompany heeft zijn spits bijna beet: Bayern München-aanvaller Joshua Zirkzee op weg naar Anderlecht

Anderlecht creëerde moeilijk kansen in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen. Het is dan ook dringend op zoek naar een opvolger voor Lukas Nmecha. Die lijkt het nu gevonden te hebben in de persoon van Joshua Zirkzee (20). Begin deze week leek de Nederlander van Bayern Munchen nog onhaalbaar, maar nu hangt een uitleenbeurt (zonder aankoopoptie) in de lucht.

In het ideale scenario haalt Anderlecht deze zomer nog twee spitsen. Na een lange zoektocht is Anderlecht nu uitgekomen bij Joshua Zirkzee (20) van Bayern Munchen. De Nederlander past in het profiel. Hij is 1.92 meter en toch bewegelijk. Na zijn jeugdopleiding bij ADO en Feyenoord trok hij op zijn 16de naar Bayern. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Parma, maar die club degradeerde en na een blessure kwam Zirkzee maar 4 keer in actie zonder doelpunten. De Nederlander kwam al 17 keer in actie voor de hoofdmacht van der Rekordmeister, daarin was hij goed voor 4 doelpunten en 1 assist.

Bij Anderlecht moet hij het vertrek van Nmecha opvangen. Het gaat wel om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie en de medische tests moeten nog plaatsvinden. Zirkzee zat zaterdag al niet meer in de selectie van de oefenmatch van Bayern tegen Napoli. Als de deal rondkomt speurt RSCA nog verder naar een spits die ze kunnen kopen.