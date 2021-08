Vrijwilligers vullen vijfhonderdtal zakken met aangespoeld zwerfvuil langs Maasoevers

Lanaken - Tijdens het eerste gecoördineerde opruimweekend in de Maasoevers hebben in totaal 231 vrijwilligers in Lanaken een vijfhonderdtal zakken met zwerfvuil gevuld. Na de overstromingen van twee weken geleden, waren er immers enorm veel spullen aangespoeld.

“85 procent van wat we gevonden hebben, is opgeruimd”, liet burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken zondag weten. “De resterende 15 procent zijn onder meer stukken van kasten en deuren. Rond 17 uur zijn de laatste vrijwilligers vertrokken,” aldus Keulen.

Naast Lanaken vond de opruimactie van klein zwerfvuil ook plaats in Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Maaseik. Vrijwilligers trokken op pad met vuilniszak, prikstok of grijper en handschoenen. Zaterdag gingen in Lanaken 131 vrijwilligers aan de slag en zondag stond de teller op 120. Enkele vrijwilligers kwamen zowel zaterdag als zondag meehelpen. “Ze ruimden de oevers in Smeermaas en Herbricht op. Naast stukken van kasten en deuren vonden de mensen een terras en twee tonnen met een inhoud van duizend liter voor oliën en vetten. Het gaat om afval dat vrijwilligers niet kunnen opruimen. Met De Vlaamse Waterweg en de gemeentelijke technische dienst moet nu bekeken worden hoe we dit gaan aanpakken,” gaat Keulen verder.

“Dit weekeinde is een vijfhonderdtal zakken vuil verzameld. Zondag zakten zelfs vrijwilligers uit Merksem en Vilvoorde naar de Maas af. Nu dat het zwerfvuil is opgeruimd, kan het leven terug zijn normale gang gaan. Het Maasland herademt”, aldus Marino Keulen.