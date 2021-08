Lamkel Zé is aandachtige toeschouwer bij Antwerp… in perstribune

Hij liet de voorbije weken weer meermaals van zich spreken, Didier Lamkel Zé. Dreigen met de Wet van ‘78, zich negatief uitspreken over Antwerp… Het enfant terrible is sinds het begin van het seizoen door Brian Priske dan ook naar de B-kern verwezen. Maar dat betekent niet dat hij niet meer welkom is op de Bosuil. Zo vertoeft hij tijdens de wedstrijd van Antwerp tegen Kortrijk op een wel heel bijzondere plaats, namelijk in de perstribune. Lamkel Zé volgt er de wedstrijd aandachtig aan de zijde van zijn vriendin.