Dan heb je een Gouden Schoen, gebruik je hem niet: hoelang blijft Lior Refaelov nog op de bank bij Anderlecht?

Kansen creëren, het blijft voor dit Anderlecht een ontzettend moeilijke opgave. Zaterdagavond tegen Eupen werd opnieuw pijnlijk duidelijk waar de paars-witte kinderschoentjes knellen. Nochtans heeft Vincent Kompany een mooi, gouden alternatief in de kast staan. Hoelang houdt hij Lior Refaelov (35) nog op de bank?

Het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge? “We hebben tegen beide ploegen veel achter de bal moeten lopen, alleen hebben we tegen Club veel in de diepte moeten lopen en tegen Anderlecht vooral in ...