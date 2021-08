Man (25) krijgt meerdere messteken “na discussie over niet-betaalde werken”, vriendin kan erger voorkomen

Zemst / Mortsel - Aan de kerk in Weerde (Zemst) heeft zaterdagavond een zware steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een 25-jarige man ernstig gewond. Een 38-jarige verdachte werd gearresteerd en voorgeleid op verdenking van poging tot moord. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

De zware steekpartij vond zaterdagavond rond 19 uur plaats ter hoogte van de Torenstraat. “Een 38-jarige man uit Mortsel had al een tijd een discussie met een 25-jarige man die hem nog niet betaald zou hebben voor uitgevoerde werken, en wachtte hem op aan zijn woning”, zegt parketwoordvoerder Carol Vercarre. “Er ontstond opnieuw een discussie en op een bepaald moment nam de 38-jarige een mes en stak hij de andere man, die nog in zijn voertuig zat, verschillende keren.”

Nieuw mes

Het lemmet van het mes brak af en de verdachte ging zelfs nog naar zijn voertuig om een nieuw mes te halen. “De vriendin van het slachtoffer is daarop beginnen te roepen zodat de buurtbewoners naar buiten kwamen. De verdachte stapte met een nieuw mes in de hand naar het slachtoffer in het voertuig, maar vertrok toen hij alle mensen opmerkte. Het slachtoffer werd ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. De verdachte werd bij hem thuis gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging moord.”