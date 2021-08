Zulte Waregem furieus na discutabele strafschop voor Standard: “Het Referee Department zal er wel weer een uitleg aan geven”

Na de nederlaag tegen Standard overheerste bij Zulte Waregem de frustratie. Niet om de late tegengoal van Tapsoba, maar wel om de discutabele strafschop die Standard op het uur kreeg.

Essevee-doelman Louis Bostyn dook na een ziekenhuisbal van Omar Govea in de voeten van de aanstormende Bastien en leek eerst de bal te spelen, maar scheidsrechter Nicolas Laforge was onverbiddelijk en floot een strafschop voor de Rouches. Ook vanuit het VAR-centrum snelde men Essevee niet te hulp. En dat zette kwaad bloed bij de thuisploeg.

Zo was David Hubert allesbehalve akkoord met de beslissing van Laforge en het uitblijven van een VAR-interventie. “Een discutabele strafschop? Dat is het minste wat je kan zeggen”, was de middenvelder, die voor de gelegenheid centraal achterin stond, scherp. “Morgen (maandag, red.) zal het Referee Department de fase analyseren, er een uitleg aan geven en uiteindelijk zeggen dat het geen strafschop was. Maar daar kopen wij natuurlijk niets mee. Als ik dit zie, dan vraag ik mij echt af wat men daar in het VAR-centrum in Tubeke aan het doen is. Ik kan geloven dat er dezer dagen toffere dingen op tv te zien zijn, maar als je op het veld hoort van de ref dat de bal 100 procent zeker niet geraakt is door Louis en het zeker een strafschop was, maar je ziet achteraf op de beelden het tegenovergestelde… Sorry, maar dan is het gewoon allesbehalve logisch dat je niet op die fase terugkomt.”

Ook tegen OHL kreeg Essevee al een discutabele strafschop tegen. Foto: BELGA

Tweede keer in twee dagen

Hubert wordt in zijn ergernis bijgetreden door zijn coach Francky Dury. “Het is nu al de tweede keer in twee wedstrijden”, verwees Dury nog eens terug naar de wedstrijd tegen OHL waar Essevee ook een twijfelachtige strafschop tegen kreeg. “Het was geen strafschop. Ik heb na de wedstrijd met alle spelers en de staff die fase teruggekeken en Louis raakt de bal. Ik begrijp dan niet dat niemand in Tubeke tussenkomt om dat aan de ref te zeggen. Dit is niet meer serieus. Ik heb op het EK zoveel VAR-momenten gezien die vlekkeloos verliepen en waar altijd de juiste beslissing genomen werd. Dan kan ik dit niet begrijpen.” Toch wil Dury naar eigen zeggen geen polemiek starten. “Maar we moeten er wel over durven te praten”, vindt hij.

Los van de penaltyfase was Dury ondanks de nederlaag wel lovend voor zijn team. “Ik ben heel tevreden over de mentaliteit van de jongens. We staan veel verder met deze groep dan vorig jaar. Vorig jaar startten we met 0 op 6, nu met 1 op 6, maar het verschil is immens. We moeten op dit elan verdergaan en dan zullen de resultaten wel komen.”