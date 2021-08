Bas Dost betaalt het gelag en lof voor Union: vijf vaststellingen na de gevleide zege van Club Brugge

Club Brugge heeft zijn eerste competitiezege beet na een wedstrijd die het ook had kunnen verliezen. De kampioen was op de dool in de eerste helft, maar een kanonskogel van Eduard ‘Eddy’ Sobol ging vijf kilometer per uur te snel voor Union-doelman Anthony Moris. Vijf vaststellingen na de gevleide 0-1 van Club in het Dudenpark.