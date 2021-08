Faïz Selemani, killer van Antwerp, wil Kortrijk verlaten: “Er is interesse”

Van een verrassing gesproken. KV Kortrijk is de enige leider in de Jupiler Pro League. De goal van Faïz Selemani was voldoende om Antwerp opzij te zetten. Kortrijk dus helemaal bovenin, Antwerp voorlopig stijf onderin. Zaterdag ontvangt Kortrijk Racing Genk, maar het is niet eens zeker dat Selemani dan nog deel zal uitmaken van de ploeg. De spits sluit een vertrek namelijk niet uit.

Twee jaar geleden forceerde hij ook bij Union al een transfer. Er kwam toen zelfs een juridische procedure bij kijken en tegen de verwachtingen in moest Kortrijk nog een vergoeding betalen voor Selemani. Of het nu weer die kant uitgaat is niet zeker, maar zondag na de match was hij toch wel duidelijk dat een vertrek niet uit te sluiten valt.

“Zelf weet ik momenteel niet hoe de zaken ervoor staan maar het kan inderdaad zijn dat ik vertrek. Er is belangstelling en Kortrijk is daarvan op de hoogte. Of ik nog speel tegen Genk? Dat weet ik niet, in voetbal kan het snel gaan. Wat vandaag wit is, kan morgen zwart zijn.”

Selemani heeft nochtans een goed contact met zijn huidige trainer Luka Elsner. “Dat klopt, we werkten al samen bij Union en ook toen hij Amiens trainde, hielden we contact. Zijn aanpak ligt mij en zijn voetbalvisie bevalt mij. Misschien doe ik inderdaad beter verder onder hem maar nogmaals, in voetbal kan alles snel veranderen.”

Luka Elsner maakt zich ogenschijnlijk niet teveel zorgen. “Ik houd mij niet bezig met transfers en voorlopig maakt Selemani deel uit van onze ploeg. Hij doet het prima en ik kan niet klagen over zijn houding en mentaliteit. Met zijn goal was hij zondag ook extra belangrijk. Wat er nog zal gebeuren op de transfermarkt moeten we nu afwachten.”

Tegen Genk zal Elsner allicht Badamosi moeten missen. De aanvaller miste op de Bosuil in de eerste minuut een enorme kans en kwam met zijn enkel tegen de paal terecht. “Ik vrees dat hij tegen volgende week niet fit raakt”, wilde Elsner nog kwijt.