Man slipt met peperdure Porsche tegen vangrail op E403

Roeselare / Kortemark - Op de E403 ter hoogte van Roeselare-Haven gebeurde zondagavond iets voor 23 uur een ongeval met een Porsche Cayman GT4 Clubsport.

Een zaakvoerder uit Kortemark die met zijn kind onderweg was naar Rumbeke verloor op het gladde wegdek de controle over zijn bolide en slipte tegen de vangrail. De brandweer werd opgeroepen om de inzittenden te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn, want iedereen bleef ongedeerd. De Porsche, die minstens 134.000 euro kost, liep wel erg veel schade op. De brokstukken lagen verspreid over twee rijstroken.