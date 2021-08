Vijftien soldaten gedood bij aanval in Niger

In het zuidwesten van Niger zijn zaterdag bij een aanval vijftien soldaten gedood. Zes anderen worden nog vermist en er vielen ook zeven gewonden. Dat heeft het Nigerese ministerie van Defensie zondagavond bekendgemaakt.

Volgens het ministerie liepen de veiligheidstroepen, die op een bevoorradingsmissie waren, in de regio Torodi eerst in een “hinderlaag van gewapende terreurgroeperingen”. Toen ze daarna de gewonden probeerden te evacueren stootten ze “op een geïmproviseerd springtuig”. Grondtroepen kammen momenteel het gebied uit op zoek naar de daders, aldus het ministerie.

Het departement Torodi ligt in het zuidwesten van de regio Tillabéri, in de zogenaamde “driegrenzenzone” tussen Niger, Burkina Faso en Mali. Dat gebied is het toneel van veelvuldige aanslagen door jihadistische groeperingen, zoals Islamitische Staat in de Grote Sahara.