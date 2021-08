Voedselcrisis in Madagaskar bedreigt kinderlevens

De ergste droogte in Madagaskar in veertig jaar zet het leven op het spel van honderdduizenden mensen op het eiland voor de oostkust van Afrika, en vooral kinderen lopen gevaar. Dat zegt de hulporganisatie Save the Children maandag.

Een op de zes kinderen in het zuiden van het geteisterde eiland lijdt aan acute ondervoeding en balanceert op het randje van de hongerdood, aldus de organisatie, die waarschuwt dat dat cijfer binnenkort dreigt te stijgen tot een op de vier kinderen. De ramp krijgt echter als gevolg van de coronapandemie maar weinig internationale aandacht. De organisatie doet daarom een dringende oproep tot donaties.

“Dit is een vergeten en ondergefinancierde crisis, die kinderen het hardst treft. Niet alleen missen ze de nodige voedingsstoffen om zich goed te ontwikkelen, ze gaan ook niet naar school vanwege de honger en het onvermogen van hun ouders om schoolgeld te betalen”, legt regiodirectrice Yvonne Arunga van Save the Children uit.

28.000 levens bedreigd dit jaar

In een recent rapport heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de situatie in het zuiden van Madagaskar geclassificeerd als een “hoogst alarmerende” hotspot. Van de 1,1 miljoen mensen die met acute voedseltekorten te kampen hebben, dreigen er tegen het einde van het jaar 28.000 de hongerdood te sterven. Volgens het Wereldvoedselprogramma is de crisis ontstaan door jarenlange droogte, zandstormen die de akkers hebben uitgedroogd, plagen die de basisgewassen aantasten en stijgende voedselprijzen.