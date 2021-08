Kinderen misbruikt door medewerkers in migrantenopvang VS, volgens geluidsopnames

In een opvangcentrum voor onbegeleide minderjarige migranten in de Verenigde Staten zijn kinderen misbruikt door medewerkers. Dat bericht NBC News op basis van geluidsopnames van een opleiding in Fort Bliss.

In geluidsfragmenten gepubliceerd door NBC News van een trainingsessie in Fort Bliss in mei, zegt een federale aannemer: “We hebben medewerkers al ongepast met minderjarigen betrapt. Vinden jullie dat oké?” De personeelsleden in het publiek roepen: “Nee!” Waarop de instructrice reageert: “Ik hoop van niet.”

“We moeten waakzaam blijven. Als je hen betrapt, zeker als het een staflid is, scheid je de minderjarige meteen van die persoon”, zegt de vrouw. “Als jij niet op die kinderen let en tussenbeide komt, wie zal dat dan wel doen?” Over het melden van zo’n incident, wordt niets gezegd.

De aannemer zegt in de opnames ook dat er veel klachten zijn gekomen van kinderen over de manier waarop medewerkers hen wakker maken. “We hebben sommige personeelsleden die het bed vastnemen en schudden om de minderjarige te wekken. Of ze stuiteren ze op het bed. Ze denken dat ze speels zijn, maar dat is kindermishandeling. Ik wil dat jullie dat weten.”

De docente erkent even later dat er een tekort is aan propere kleren, waaronder ondergoed, iets wat medewerkers aan de kaak hebben gesteld. “We werken daaraan.”

Genders splitsen

In andere geluidsfragmenten beantwoordt een arts van de Amerikaanse dienst voor Volksgezondheid vragen van medewerkers in Fort Bliss. Een van hen vraagt: “Er is bezorgdheid over kinderen die seks hebben met elkaar en mogelijke aanranding. Wat denk je daarover?”

“Dat staat al sinds de eerste dag op onze radar”, antwoordt de arts. “Dat zal altijd een situatie zijn waarmee je altijd omgaat. Er zijn processen om ongepaste dingen te melden, om tussen te komen, om verhoren te doen over beschuldigingen.”

Volgens de dokter is de situatie verbeterd sinds het begin. “De genders splitsen is fantastisch geweest, niet? Oké, het is beter dan het was in de eerste week, toen jongens en meisjes samen in een tent lagen, zonder scheiding, stel je dat voor. Er is meer veiligheid, er is meer personeel en er is meer bewustzijn. Het is een probleem dat zich voortzet, en dat zal het over zes maanden ook nog zijn.”

“Moesten zwijgen”

Er duiken al langer berichten op over slechte omstandigheden in het opvangcentrum. In een nota die vorige week nog aan het Amerikaanse Congres werd voorgelegd, klagen medewerkers over verwaarlozing en serieuze bezorgdheden over het welzijn en de veiligheid. De kinderen zouden in vieze omstandigheden leven in het overbevolkte Fort Bliss, waar Covid-19 én luizen zich snel zouden verspreiden, en mentale gezondheidszorg zou ontbreken.

Foto: BELGAIMAGE

Volgens de medewerkers die als klokkenluiders naar buiten traden, werd hen bovendien opgedragen om zo goed als niets te delen van wat ze zagen in het centrum. “Er werd ons gezegd niet op sociale media actief te zijn, onze gesprekken over de plek met dichte vrienden en familie te beperken, en zeker niet met de media te praten.”

“Nemen beschuldigingen serieus”

Een woordvoerder van Volksgezondheid en Welzijn reageerde vorige week dat de zorg en het welzijn van de kinderen topprioriteit is, dat momenteel bijna zestig therapeuten ter plaatse helpen, en dat het “ons beleid blijft om alle beschuldigingen van wangedrag snel te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten”.

In een nieuwe verklaring zegt secretaris voor Volksgezondheid en Welzijn Xavier Becerra dat het agentschap “elke beschuldiging van wangedrag serieus neemt”. “Elke noodopvangplaats die we hebben opgezet, zijn we vanaf nul begonnen,” aldus Becerra. “We werken voortdurend aan het verbeteren van de omstandigheden en diensten die nodig zijn om voor kinderen te zorgen in deze uitdagende opvangsituaties.”

Geopend als “veilige plek”

De opening van het opvangcentrum op de militaire basis Fort Bliss in Texas werd eind maart aangekondigd, naar aanleiding van een ongeziene toestroom van duizenden kinderen die alleen en illegaal de grens met Mexico overstaken. In de noodopvang zouden kinderen tussen 13 en 17 jaar een “kort medisch onderzoek ondergaan en kleding, toiletartikelen en voedsel ontvangen, net als een veilige plek om tot rust te komen”, meldde het ministerie van Volksgezondheid.

Op de piek werden er bijna 5.000 jongeren opgevangen, op het moment van de opleiding waarvan nu geluidsopnames gepubliceerd zijn verbleven er zo’n 3.000 minderjarigen. Momenteel zouden dat er nog bijna 1.700 zijn.