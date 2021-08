Negentien gemeenten kandidaat om detentiehuis te huisvesten

Negentien Belgische steden en gemeenten hebben locaties voorgesteld voor de detentiehuizen voor jonge veroordeelden die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil oprichten om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Dat meldt Sudpresse maandag.

Eind 2020 stuurde de minister van Justitie een brief naar de gouverneurs met het verzoek om, in overleg met de burgemeesters, locaties te zoeken voor de detentiehuizen. “Alle gouverneurs hebben gereageerd. Zij hebben de informatie doorgestuurd naar de verschillende burgemeesters om te zien of er gebouwen beschikbaar zijn om de detentiecentra in te huisvesten. Bovendien hebben ook contacten met de Regie der Gebouwen en de analyse van hun portefeuille reële mogelijkheden aan het licht gebracht. Wij staan voorts in contact met Fedasil om na te gaan of er nog andere opties zijn”, aldus de minister.

Er wordt onder andere gekeken naar locaties in Gent, Genk, Liedekerke, Mol, Oostende, Steenokkerzeel, Roeselare, Wortel, Oudenaarde, Kortrijk en Ninove, maar definitieve beslissingen zijn nog niet genomen. Bedoeling is dat in elk detentiehuis zo’n 40 tot 70 gedetineerden terechtkunnen, in een minder streng regime.