Radiocoryfee Jos Willems strijdvaardiger dan ooit na moeilijke jaren: “De micro gaat me redden”

Westerlo / Grobbendonk -

Met wat gemengde gevoelens reden we af naar Jos Willems, de legendarische radiovoetbalcommentator uit Grobbendonk. Aan Jos vragen: ‘Hoe is het ermee?” lag op onze maag. We wisten namelijk via zijn openhartige Facebookberichten dat de voorbije twee jaar voor hem erg moeilijke jaren waren geweest. Een echtscheiding had de immer enthousiaste man zwaar onderuitgehaald. Maar het is een strijdvaardige Jos die ons een elleboog geeft wanneer we hem ontmoeten. “Ik wil de zieligaard niet meer uithangen”, zo maakt hij meteen duidelijk. “Binnenkort ga ik weer volop sportwedstrijden presenteren. De micro gaat me redden.”