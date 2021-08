Frankrijk maakt prioriteit van aanpak huiselijk geweld

Frans minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin kondigde onder meer aan dat elk politiekantoor een agent toegewezen krijgt die gespecialiseerd is in de materie. Foto: AFP

De Franse regering gaat meer doen om huiselijk geweld aan te pakken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zondag in de pers gezegd.

In de toekomst zullen aangiften van huiselijk geweld voorrang krijgen op alle andere zaken, aldus de minister aan de krant Le Parisien. Daarnaast krijgt elk politiekantoor een agent toegewezen die gespecialiseerd is in de materie.

In 2020 gingen 45 oproepen per uur over geweld in huiselijke kring en de veiligheidsdiensten waren dagelijks in de weer met het helpen van vrouwen en kinderen die het slachtoffer waren van dit soort geweld. Alles samen stierven vorig jaar bij onze zuiderburen zo’n 125 mensen – voornamelijk vrouwen – door toedoen van een ex-partner.

In mei van dit jaar werd het land nog opgeschrikt door de moord op twee vrouwen. Er kwam heel wat kritiek op de autoriteiten nadat bleek dat de vermoedelijke moordenaars over een strafblad bleken te beschikken.