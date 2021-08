Pandatweeling geboren in Franse zoo: “Beiden zijn perfect gezond”

Huan Huan, een vrouwelijke panda die China heeft uitgeleend aan de zoo Beauval in Frankrijk, is in de nacht van zaterdag op zondag bevallen van een tweeling. De pasgeboren panda’s verkeren in goede gezondheid.

De tweeling, die kort na 1 uur geboren is, is de nieuwe aanwinst in de pandafamilie in de Franse zoo. Die familie bestaat verder nog uit hun vader Yuan Zi en hun grote broer Yuan Meng, geboren op 4 augustus 2017.

“Beide baby’s zijn roze. Beiden zijn perfect gezond. Ze zien er vrij groot uit. Ze zijn prachtig”, verklaart de directeur van de zoo, Rodolphe Delord.

Foto: AFP

Een verzorgster van het Chinese centrum dat onderzoek doet naar de reuzenpanda was naar Frankrijk afgezakt voor de geboorte. Ze kon de eerstgeboren panda al onderzoeken, verzorgen en in een couveuse plaatsen. Die panda woog 149 gram bij de geboorte. Ook het tweede diertje zal grondig onderzocht worden, zodra de verzorgers het kunnen benaderen.

Eind maart hadden de twee reuzenpanda’s, Huan Huan en Yuan Zi, een van de belangrijkste attracties van de dierentuin, een poging tot paren gedaan. Uit voorzorg werd ook een kunstmatige inseminatie uitgevoerd, aangezien de vrouwelijke panda slechts 24 tot 48 uur per jaar vruchtbaar is.

Het was via kunstmatige inseminatie dat Huan Huan haar eerste zoon al had kunnen baren. Die panda is nu vier jaar oud en weegt meer dan 100 kilogram. Zijn tweelingbroer overleefde het niet.

De twee pasgeboren panda’s zullen pas over 100 dagen een naam krijgen. De vrouw van de Chinese president zal de namen mogen kiezen, meldt de dierentuin.