Al derde dag op rij brand in Australisch batterijpark van Tesla

Al de derde dag op rij staat het Big Battery-accupark in de Australische staat Victoria, bij Geelong, in lichterlaaie. De oorzaak is nog niet bekend.

De brand ontstond vrijdag rond 10.30 uur tijdens een batterijtest in Moorabool. De batterijbank van 15 meter lang werd speciaal gemaakt voor het Franse Neoen. De specialist in hernieuwbare energie maakt gebruik van de Tesla-technologie.

Toen de brand uitbrak, werd de site ook meteen afgekoppeld van het elektriciteitsnet. Volgens Neoen heeft het incident dan ook nooit impact gehad op de rest van het elektriciteitsnet van Victoria.

Hoewel 150 brandweerlui meteen uitrukten, is de brand nog steeds niet onder controle, meldt het Country Fire Authority and Fire Rescue Victoria (CFA). Het vuur verspreidde zich immers snel naar een tweede bank van batterijen.

De crew van Tesla bleef zondagnacht ter plaatse om de temperatuur van de twee batterijen voortdurend te monitoren. En dat is goed, zegt het CFA. “Hun expertise helpt ons met advies over hoe we op deze brand te reageren.”

Giftige rook

De lokale hulpdiensten melden dat tot nog toe niemand gewond raakte. Omwonenden werden wel geadviseerd om binnenshuis te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, dit om de schadelijke effecten van de rook te beperken.

Wat de precieze oorzaak is van de brand, wordt verder onderzocht.

De Victorian Big Battery-site draait volgens de beheerder op 210 Tesla Megapack-accu’s van 3 MWh die opgeslagen elektriciteit aan het lokale net geven op momenten dat hernieuwbare energiebronnen te weinig energie opleveren. De totale capaciteit van het Victorian Big Battery-accupark bedraagt 450 megawattuur.