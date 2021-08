Aardbeving met een kracht van 5,9 treft oosten van Indonesië

Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft maandag de oostelijke Indonesische provincie Papua getroffen. Dat heeft het Amerikaanse geologisch instituut USGS maandag gemeld. Er werd geen tsunamialarm afgekondigd en er is momenteel ook geen sprake van schade.

De aardbeving vond plaats op een diepte van 12 kilometer op zowat 180 kilometer van de stad Tual.

Indonesië wordt regelmatig getroffen door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De archipel ligt in de zogenaamde “ring van vuur” in de Stille Oceaan. Op 26 juli was er nog een aardbeving met een kracht van 6,2 op Sulawesi. In januari kwamen daar bij een eerdere aardbeving met een magnitude van 6,2 nog meer dan 100 mensen om het leven.

De Indonesische archipel is nog steeds getraumatiseerd door de krachtige aardbeving voor de kust van Sumatra van 26 december 2004. Die veroorzaakte een zware tsunami en eiste in de hele regio samen het leven van maar liefst 220.000 mensen. Alleen al in Indonesië vielen toen ongeveer 170.000 doden te betreuren. Het was een van de dodelijkste natuurrampen ooit.