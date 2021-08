Frankrijk kleurt in sneltempo rood op coronakaart: hoe zorgwekkend zijn de cijfers? En kan je nog met gerust hart op vakantie?

‘La douce France’ blijft ook in coronatijden een geliefkoosde vakantiebestemming voor Belgen, getuige daarvan de lange files naar het zuiden afgelopen weekend. Maar net nu we halverwege de grote vakantie zijn, blijven de besmettingscijfers in het land de verkeerde kant uitgaan. Kunnen we nog wel met een gerust gemoed naar Frankrijk? En wat moeten Belgen met die verplichte coronapas waar we zoveel over horen?