36-jarige mensensmokkelaar die verantwoordelijk is voor de tragische dood van Artin opgepakt

De mensensmokkelaar, die ervan verdacht wordt de dodelijk trip over het Kanaal te hebben georganiseerd met de kleine Artin (2) aan boord, is gearresteerd. De 36-jarige Iraans-Koerdische verdachte is opgepakt in Denemarken na Frans-Britse undercoveronderzoek.

Het nieuws van Artins dood sloeg vorig jaar in als een bom in ons land. Temeer ook omdat er Belgische hulpverleners een dag voor zijn gammel bootje kapseisde in de Noordzee nog gespeeld hadden met de peuter en contacten gelegd hadden met zijn Iraans-Koerdisch gezin.

Bijna tien maanden later is de mensensmokkelaar, die ervan verdacht wordt de overtocht voor de migranten te hebben geregeld, opgepakt. En undercoveroperatie, waarbij Fransen en Britten betrokken waren, leidde naar het luxueuze optrekje van de 36-jarige Iraans-Koerdische verdachte in Denemarken.

Zijn arrestatie kwam er luttele uren, nadat hij, opgejaagd door het gerecht, met zijn vrouw en twee kinderen Europa wilde ontvluchten. “Er was een Frans arrestatiebevel tegen hem. Hij wist dus dat het warm onder zijn voeten werd”, luidt het volgens een bron.

Gepakt en gezakt stond hij klaar om met de wagen via Turkije naar Iran te rijde.

Maar nog voor hij kon vertrekken, sloot het net. De man wordt ervan verdacht de afgelopen twee jaar betrokken te zijn geweest bij honderden georganiseerde overtochten met illegale vluchtelingen, zo schrijft de Britse krant The Daily Mail.

“We verdenken hem er ook van dat hij van plan was de mensensmokkel uit te breiden. Dat door nieuwe boten aan te kopen en meer overtochten te organiseren eens terug in Iran. Daarom moesten we hem vinden. Hij moest gestopt worden.”

Het onderzoek begon al een jaar geleden, nog voor Artin arriveerde in Loon-Plage. De Iraans-Koerdische crimineel werd van meet af aan gezien als de centrale spil in wat gezien wordt als een van de grootste mensensmokkeloperaties over het Kanaal ooit.

De verdachte zit nu nog in een Deense cel in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk. Daar zal hij worden beschuldigd van vrijwillige doodslag en mensensmokkel.

Teruggevonden in Noorwegen

Artin was de jongste telg van zijn familie. Die was om politieke redenen gevlucht naar een hopelijk beter leven in Groot-Brittannië. In oktober probeerde hij samen met zijn mama Shiva (35), zijn papa Rasool (35), zijn grote zus Anita (9 ), grote broer Armin (6) en vijftien andere vluchtelingen het kanaal over te steken.

Ze vertrokken vanuit Loon-Plage in de buurt van Duinkerke, dicht bij de Belgische grens. Maar door het slechte weer op het Kanaal sloeg hun bootje om en kwamen ze in het water terecht.

Het reddingsvestje van Artin Foto: via REUTERS

Zijn winterpakje om de oversteek te maken Foto: via REUTERS

15 mensen werden levend uit het water gehaald, maar het Iraans-Koerdisch gezin overleefde het niet. Het lichaam van het jongste kind was lang vermist, tot het dus op nieuwjaarsdag werd gevonden in Noorwegen.