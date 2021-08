Beslissing over dodelijke politieachtervolging valt pas op 13 augustus

Brussel - De Brusselse raadkamer heeft maandag nog geen uitspraak gedaan in het dossier over de achtervolging die in mei 2017 het leven kostte aan twee jonge twintigers. Dat zal pas op 13 augustus gebeuren. Het Brusselse parket vraagt in het dossier om de agenten die bij die achtervolging betrokken waren, buiten vervolging te stellen, maar de familie van beide slachtoffers verzet zich daartegen.

De achtervolging vond plaats op 9 mei 2017. Volgens het Brusselse parket merkte een politiepatrouille rond 21.30 uur aan het Poelaertplein een motorrijder met passagier op die roekeloos aan het rijden was en de patrouille ging de motorrijder achterna. Een patrouille van de hondenbrigade zou via de radiocommunicatie gehoord hebben dat er op de Louizalaan een achtervolging bezig was en zou op het rechterrijvak van de Louizalaan vertraagd hebben zodat de achtervolging op het linker rijvak kon voortgaan. De motorrijder reed vervolgens achteraan links op dat voertuig in.

De motorrijder, de 24-jarige Ouassim Toumi, was op slag dood en zijn passagier, de 20-jarige Sabrina El Bakkali, raakte zwaargewond en overleed later die nacht in het ziekenhuis.

Vier jaar na de feiten is het dossier op 3 juni voor de raadkamer behandeld. Het parket heeft daarbij de buitenvervolgingstelling gevraagd voor de betrokken agenten omdat er geen strafbare feiten zouden zijn gepleegd. De familie van beide slachtoffers dringt erop aan dat de agenten zich voor de correctionele rechtbank zouden verantwoorden.