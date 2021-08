Waarderingscijfers Boris Johnson gekelderd

Iets meer dan twee jaar geleden deed Boris Johnson zijn intrede in Downing Street 10. Zijn populariteit, te danken aan de Brexit die tot een goed einde bracht, lijkt nu toch te tanen, zo blijkt uit een peiling van Consevative Home. De tory’s lijken hem nu toch een rode kaart te geven. Zijn waarderingscijfers zijn helemaal gekelderd.

Uit een peiling van Conservative Home, een blog die goed het gemoed van de basis aanvoelt, bleek dat de rating van Boris Johnson was gedaald van 39,2 procent vorige maand naar slechts 3,4 procent. De Britse conservatieve premier bungelt nu helemaal onderaan het populariteitslijst en vervoegt een lijstje met de vijf minst geliefde tory-leden.

De val komt er nadat Johnson probeerde te ontsnappen aan zijn quarantaineplicht, nadat hij in contact was gekomen met gezondheidsminister Sajid Javid, die vorige maand positief testte. De afkeurende reacties kwamen er meteen, waarna Johnson alsnog besloot zichzelf te isoleren. Maar het kwaad was al geschied. Zijn waarderingscijfers waren nog nooit zo laag.