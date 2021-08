Touring verwacht opnieuw zwart weekend in Franse Rhônevallei

Na een eerste druk wisselweekend op de vakantiewegen, verwacht Touring ook voor het weekend van 6 tot en met 8 augustus moeilijk verkeer met lange files op de Europese wegen. In de Franse Rhônevallei wordt het zelfs opnieuw een tweede zwart weekend op rij.

Opnieuw een wisselweekend. Dat betekent opnieuw grote verkeersdrukte op de assen naar de populaire vakantiebestemmingen. Richting zuiden begint het weekend nog relatief rustig op vrijdag. Vooral zaterdag moeten vertrekkers rekening houden met files. Voor de Franse Rhônevallei verwacht Touring opnieuw een zwarte dag met monsterfiles richting zuiden, met name op de A7 Lyon-Orange-Marseille en de A9 Orange-Narbonne.

Elders in Frankrijk, net als in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje geldt code rood met moeilijk verkeer en lange files. Zondag blijft het erg druk in Europa met vooral kleinere files en code oranje.

Ook wie met de wagen terugkeert van zijn vakantiebestemming, moet rekening houden met files. Ook daar is het vooral zaterdag druk op de Europese wegen met code rood in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië. In Frankrijk en Spanje is het iets minder druk, al verwacht Touring in het Middellandse zeegebied in Frankrijk ook code rood. Op zondag neemt de drukte in Europa af.

Zondag is volgens Touring de beste vertrekdag. De beste dagen voor de terugkeer zijn vrijdag en in mindere mate zondag.