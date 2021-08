Franse Quick-restaurants verkocht aan Amerikaanse investeerder

Het Amerikaanse investeringsfonds HIG Capital neemt de fastfoodketen Quick over in Frankrijk. De verkoper, Groupe Bertrand, verkocht vier jaar geleden al de Belgische en Luxemburgse Quick-restaurants aan een andere investeerder.

HIG Capital verwacht de overname van de keten met 107 vestigingen in Frankrijk tegen het einde van het jaar af te ronden. Het fonds geeft geen financiële details, maar volgens het nieuwsagentschap Bloomberg gaat het om 240 miljoen euro.

Groupe Bertrand zal de inkomsten gebruiken om een vorig jaar aangegane lening met staatsgarantie van 80 miljoen euro terug te betalen. De groep baat ook de restaurants van Burger King uit in Frankrijk. De Quick-restaurants stonden sinds mei vorig jaar in de etalage.

Olivier Boyadjian van HIG Capital zegt dat het de bedoeling is de groei van de keten te versnellen, met als doel een verdubbeling van het aantal vestigingen in de komende jaren.

Groupe Bertrand had Quick zelf overgenomen in 2015, maar wilde al snel af van de Belgische en Luxemburgse vestigingen. Die gingen in 2016 naar investeringsfonds Kharis Capital, dat Burger King introduceerde in België. De merknaam Quick bleef uiteindelijk wel overeind.

In Frankrijk was er aanvankelijke een plan om alle Quick-restaurants om te vormen tot Burger King, maar dat project liep vertraging op door de coronacrisis.