Genk tegen winnaar van Monaco-Sparta Praag in eventuele play-offronde Champions League

AS Monaco en Sparta Praag zijn de mogelijke tegenstanders van vicekampioen en Bekerwinnaar Racing Genk in de play-offronde van de Champions League, als Genk voorbij Shakhtar Donetsk geraakt in de derde voorronde, zo wees de loting op de hoofdzetel van de Europese Voetbalconfederatie UEFA maandagmiddag uit.

De heenwedstrijd tegen de stugge Oekraïners wordt dinsdag in Genk gespeeld, de terugwedstrijd een week later in Oekraïne. De winnaar stoot door naar de play-offronde, voor de verliezer is er het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Bij winst speelt Genk in de play-offronde tegen het Franse AS Monaco of het Tsjechische Sparta Praag. De heenwedstrijden vinden op 17/18 augustus plaats, de terugwedstrijden een week later op 24/25 augustus.

Club Brugge is als landskampioen voor het tweede jaar op rij rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Voor Club is het tevens het vierde jaar op rij dat ze in de groepsfase van het kampioenenbal uitkomen, geen enkele Belgische ploeg deed ooit beter.

Kampioenenspoor:

FC Salzburg (Oos) - Brondby (Den)

CFR Cluj (Roe) of Young Boys (Zwi) - Ferencvaros (Hon) of Slavia Praag (Tsj)

Malmö FF (Zwe) of Rangers FC (Sch) - Olympiakos (Gri) of Ludogorets (Bul)

Rode Ster (Ser) of Sheriff Tiraspol (Mol) - Dinamo Zagreb (Kro) of Legia Warschau (Pol)

Niet-kampioenenspoor:

AS Monaco of Sparta Praag (Tsj) - Genk (Bel) of Shakhtar Donetsk (Oek)

Spartak Moskou (Rus) of Benfica (Por) - PSV Eindhoven (Ned) of FC Midtjylland (Den)