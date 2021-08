Agoria Solar Team stelt nieuwe wagen BluePoint Atlas voor

Brussel - Aan het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika heeft het Agoria Solar Team op maandag zijn nieuwe zonnewagen voorgesteld, met de naam BluePoint Atlas. Door de Australische coronamaatregelen kan dit jaar de Solar Challenge daar niet zoals gewoonlijk doorgaan, waardoor de Solar Challenge van 2021 in Marokko zal plaatsvinden.

Bij de voorstelling van de wagen legde teammanager Victor Verhaert uit hoe het team ondanks de tegenslag van de geannuleerde Australische editie, toch bleef werken: “Een dag later waren we aan het werk om een andere locatie te vinden.” CEO van Agoria, Bart Steukers, drukte tijdens zijn speech zijn trots uit tegenover het team dat door corona een zwaar parcours heeft afgelegd: “Na het turngoud gaan we in Marokko voor zonnegoud.”

BluePoint Atlas is de negende zonnewagen die het Agoria Solar Team gebouwd heeft, dat in 2019 zowel Europees als wereldkampioen werd. Dit jaar bouwde het team voor de eerste keer zijn eigen motor. De opvallende puntvormige wagen telt ook maar drie wielen maar blijft zelfs bij hoge snelheid heel stabiel.

De Solar Challenge Morocco begint op 25 oktober en zal vijf dagen duren, met elke dag een etappe van zo’n 500 kilometer. Omdat het parcours langs de voet van het Atlasgebergte loopt, zal het bergachtig zijn en 10.000 hoogtemeters tellen. Het team zal vanaf 1 oktober al in Marokko zijn om daar nog verschillende testen uit te voeren.