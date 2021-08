Strengere straffen voor voetbalfans met bengaals vuur: “Anders zal er vroeg of laat iemand onder een bus belanden”

Pyrotechnische middelen zijn not done in en rond voetbalstadions. Dat vinden de Pro League en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het is levensgevaarlijk dus zullen we binnenkort strenger optreden”, klinkt het.

“Als supporters bengaals vuur afsteken, is dat levensgevaarlijk. Wij zien dan helemaal niets meer door de rook en moeten dan blind rijden. Bovendien kan de bus ook in brand schieten. Wat als wij zo iemand omver rijden?”, getuigt Luc Heirweg, buschauffeur van Anderlecht.

Tussen 2015 en 2019 zijn de procedures van pyrogerelateerde inbreuken in en rond voetbalstadions gestegen van 133 naar maar liefst 388. In 2020, toen amper wedstrijden met publiek plaatsvonden waren het er toch nog 146. Vooral buschauffeurs van de ploegbussen maken zich zorgen. Zij contacteerden na vorig seizoen de Pro League. De buschauffeurs van Anderlecht, Club Brugge, KV Mechelen, Antwerp en AA Gent deden maandagochtend de moeite om helemaal naar het Koning Boudewijnstadion af te zakken om nog eens extra aandacht te vragen voor het probleem.

Foto: Olivier Matthys

Op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden keurde de ministerraad een voorontwerp goed om de voetbalwet te wijzigen. De bedoeling is om strenger op te treden wanneer fans in de toekomst pyrotechnische materiaal bij zich hebben. De minimumsancties verhogen naar een administratieve geldboete van duizend euro en een stadionverbod van twee jaar voor het hanteren van Bengaals vuur en een administratieve geldboete van vijfhonderd euro en een stadionverbod van één jaar voor het gebruik van andere vormen van pyrotechnische middelen.

“Vandaag is enkel het ontsteken van bengaals vuur strafbaar”, legt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden uit. “We willen dat ook uitbreiden naar het bezit van bengaals vuur. Net als de termijn om te bestraffen langer zal worden. Nu is dat vijf uur of na een wedstrijd dat het gebruik strafbaar is. Binnenkort wordt dat 48 uur. Voetbal is een feest, maar dat kan ook zonder die pyrotechnische middelen. We zullen clubs ook een toolbox aanbieden die hen helpt om een actieplan op te stellen.”

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys