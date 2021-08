Familie Mounir verwittigd van eerste resultaten autopsie, parket heeft geen commentaar

Brussel - De familie van Mounir, de 26-jarige man uit Schaarbeek die vorige week donderdag overleed na een politie-interventie, is dit weekend op de hoogte gebracht van de eerste resultaten van de autopsie. Dat meldt het Brusselse parket. Het parket wenst voorlopig echter geen commentaar te geven over die resultaten.

De politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) was in de nacht van woensdag op donderdag opgeroepen nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. Na aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij donderdag in de late namiddag.

Volgens RTL kreeg de man tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis al een hartstilstand in de ziekenwagen en werd in het ziekenhuis een bloeding in de hersenen vastgesteld. De zus van de overledene verklaarde ook aan de Franstalige zender dat haar broer verschillende verwondingen vertoonde, die volgens haar alleen afkomstig kunnen zijn van politiegeweld. De familie had ook een witte mars gepland voor afgelopen zondag maar die werd uiteindelijk afgelast.

Het parket stelde een wetsarts aan en beval een autopsie, alsook een toxicologisch onderzoek.

“De autopsie vond zaterdag plaats, en de analyses inzake het toxicologisch onderzoek zijn lopende”, meldt het parket maandag. “De politiediensten hadden dit weekend contact met de familie en de eerste resultaten van de autopsie werden dit weekend aan de familie doorgegeven. Op dit moment geven we geen verdere commentaar.”

